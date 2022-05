Ambrosini su Pioli: "Straordinario negli ultimi due anni e mezzo"

MilanNews.it

L'ex capitano rossonero Massimo Ambrosini è stato intervistato sul Messaggero e ha parlato così del lavoro di Stefano Pioli: "Straordinario. Non per gli ultimi due mesi ma per gli ultimi due anni e mezzo. Il Milan per gioco e coraggio è una squadra di altissimo livello. In più hanno mostrato unione e questo gli ha permesso di non soccombere nei momenti difficili".