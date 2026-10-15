Amorim su Camarda: "Deve migliorar nell'esplosività, però si muove bene in area, sa tante cose..."
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Un estratto delle considerazioni di mister Ruben Amorim nel post partita di Salisburgo-Milan. Questo un suo commento sul momento dei rossoneri
E' un Ruben Amorim contento a metà quello che dopo la netta vittoria contro il Salisburgo ha parlato così, a Sky Sport. Questo un estratto delle considerazioni del tecnico portoghese dopo il poker (e tre punti) dei suoi ragazzi alla Red Bull Arena, in particolare sulla prestazione di Francesco Camarda, ancora a secco di gol con la Prima Squadra:
AMORIM SU CAMARDA
"Camarda legge bene le partite. Deve migliorare in esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando. Ha la possibilità di correre per tutti i 90 minuti. Ci stiamo lavorando. È qualcosa che gli è mancata anche stasera, anche perché in area sa come muoversi, sa tante cose".
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