Amorim felice a metà: "In altre partite abbiamo giocato meglio"

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Un estratto delle parole e considerazioni dell'allenatore del Milan Ruben Amorim dopo la vittoria dei rossoneri in Europa League contro il Salisburgo

E' un Ruben Amorim contento a metà quello che dopo la netta vittoria contro il Salisburgo ha parlato così, a Sky Sport. Questo un estratto delle considerazioni del tecnico portoghese dopo il poker (e tre punti) dei suoi ragazzi alla Red Bull Arena:

AMORIM CONTENTO A META'

"In altre partite abbiamo avuto più controllo, ma oggi siamo riusciti a fare gol. Penso che a livello di prestazione generale abbiamo disputato partite migliori, ma poi si guarda solo il risultato. Però ovviamente sono contento della vittoria. Un buon Milan sempre come oggi? Non sono d'accordo, perchè penso che in altre partite abbiamo giocato meglio, da squadra. Stasera abbiamo giocato bene, ma in alcune situazioni, se loro fossero stati più precisi, ci avrebbero fatto gol. Abbiamo perso qualche pallone davanti alla nostra area, abbiamo avuto qualche problema in costruzione: c'è da lavorare.