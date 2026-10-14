Amorim spegne le polemiche: "Con Cardinale non ho avvertito nulla. Critiche? No, solo una conversazione sul futuro"

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Alcune delle dichiarazioni di Ruben Amorim nella conferenza stampa alla vigilia di Red Bull Salisburgo-Milan di Europa League

Ruben Amorim ha da poco parlato nella conferenza stampa pre-partita di Salisburgo Milan, match in programma domani alle ore 18:45. Di seguito un estratto delle sue parole.

Ci sono state tante critiche in questi giorni. Hai la sensazione che siano tutti col dito puntato verso questo Milan?

"È normale nei top club, e l'ho capito fin dalla gara contro la Juventus. Io ho un lavoro da fare, il rumore intorno lo lascio alle altre persone. E quando guardo la squadra, stiamo migliorando. Stiamo controllando di più le partite, stiamo pressando di più, stiamo giocando di più con il pallone e ogni volta creiamo più occasioni. In un top club se non vinci è normale questo genere di cose".

Anche Cardinale ha fatto trapelare delle critiche... In questi giorni vi siete sentiti?

"Se ho capito bene la domanda è sul rapporto con Gerry e sulle critiche... Non ho avvertito nulla: solo una conversazione sul futuro, una conversazione sulla preparazione estiva insieme ad alcune persone della dirigenza per scegliere anche il luogo del prossimo ritiro. Quindi è stata una normale giornata di lavoro. Non ho percepito nulla, è stato un giorno come un altro".