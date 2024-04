Atalanta-Fiorentina, le pagelle di De Ketelaere: ancora una volta tra i migliori, grande intesa con Scamacca

"C’è nelle situazioni più pericolose, come il tiro (suo) di sinistro fuori in contropiede e l’assist di testa a Scamacca". Il commento del Corriere dello Sport all'indomani della vittoria dell'Atalanta contro la Fiorentina in Coppa Italia (4-1) fotografa bene il giudizio che i quotidiani danno a Charles De Ketelaere dopo la conquista della finale. Voto 7 per il CorSport al belga, tra i protagonisti della partita. Concorde anche Tuttosport, che si unisce alla valutazione con un 6.5 al giocatore ("Non azzecca tutte le scelte, ma offre qualche giocata importante come l’assist per Scamacca). Solo 6 invece per La Gazzetta dello Sport: "Volate magnifiche, conclusioni meno: esita (tiro? passo?) oppure apre o alza troppo il sinistro a porta spalancata. Da una grande palla a Scamacca il rosso a Milenkovic".

Questo invece il giudizio di TMW, che dà 7 a Charles De Ketelaere: "Palla a terra viene fuori la sua cifra tecnica: appoggia per il bolide di Scamacca annullato e per la girata di Koopmeiners respinta da Terracciano. Sfiora il gol in contropiede, gioca di sponda per il secondo. Si divora il terzo, ma è comunque tra i migliori".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6.5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6.5