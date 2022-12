Balbo: "Julian Alvarez? Le italiane dormono, lo potevano prendere per 15 milioni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante della Fiorentina, Abel Balbo, presente ai mondiali del 1994 e 1998 con la sua Argentina, ha rilasciato un'intervista a Libero dove parla di Julian Alvarez, in passato obiettivo di mercato anche dei viola: "Mi aspettavo l’esplosione di Alvarez, perché Julian è un giocatore straordinario non da oggi, ma da 5 anni. Ero sicuro che facesse sfracelli anche al Mondiale. Da tempo dominava anche in Argentina: non capisco come le squadre italiane continuino a dormire sul mercato, lo potevano prendere un anno fa a 15 milioni".