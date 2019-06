Barella liquida il mercato: "Il pezzo non lo faccio io"

Non vuol sentir parlare di mercato Nicolò Barella, oggi intervenuto in conferenza stampa da Bologna, dove la Nazionale Under 21 sta preparando la prossima sfida al Belgio: "È un'occasione troppo importante per leggere i giornali o le pagelle. Il prezzo non lo faccio io, lo fanno le società. Non penso al mercato". Sul giocatore continua a essere forte il pressing dell'Inter.