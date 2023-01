Barigelli: "L'errore del mercato del Milan non è stato De Ketelaere ma Origi"

MilanNews.it

Il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, ha commentato così il momento del Milan attraverso il canale web della Rosea: "Il Milan sta attraversando una fase non felice. Secondo me non ha azzeccato il mercato: Pioli è stato costretto a un certo punto della stessa stagione a giocare con gli stessi uomini e a fare gli stessi cambi. In corsa ha dovuto cambiare un progetto. L'errore del Milan è stato secondo me, non tanto quello di De Ketelaere che lo difendo e che in alcuni momenti del gioco si capisce che è un talento e bisogna dargli tempo, ma quello di non prendere un grande centravanti. L'errore del mercato del Milan è Origi. Pioli è stato costretto di nuovo ad inventarsi una squadra diversa da quella che immaginava e non sempre si possono fare miracoli".

Barigelli ha poi continuato: "Pioli out? Sono assolutamente contrario. Può aver fatto degli errori, ma è stato un buonissimo allenatore del Milan. Dal post-Covid ha ridato una dimensione europea al Milan e l'ha portato a vincere lo scudetto. Adesso non possiamo passare da un estremo all'altro. Io credo che nelle responsabilità, se vogliamo parlarne, della stagione non proprio felicissima dei rossoneri all'ultimo posto metto lui".