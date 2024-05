Florenzi: "Solo merito di Pioli se siamo arrivati fin qua. Lui come una spugna, chi lo conosce sa quanto ha a cuore il Milan"

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Genoa 3-3. Le sue dichiarazioni.

Come state vivendo le voci su Pioli? “Penso che il mister abbia dato tanto in questi anni, ha cambiato una mentalità che c’era prima. Solo merito suo se siamo arrivati comunque fin qui. Quando ha preso la squadra era fuori da tanto tempo dall’Europa, non faceva una semifinale di Champions League non so da quanto tempo, non vinceva uno scudetto da 11 anni. Vuoi o non vuoi l’anno prossimo il Milan giocherà di nuovo la Champions, abbiamo un obiettivo che è quello del secondo posto. Il mister è molto spugna, cerca di non farci arrivare niente. Chi lo conosce bene sa quanto ha a cuore il Milan e questa gente per quello che gli ha dato in questi anni. Non so se rimarrà il nostro allenatore oppure no, ma io penso che la squadra sia tutta con lui per tutto quello che ha dato al Milan in questi anni”.