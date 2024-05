Florenzi: "Pioli si è preso critiche anche quando ne avremmo meritate più noi"

Alessandro Florenzi ai microfoni di Sky commenta il 3-3 contro il Genoa al termine di una partita surreale dove la curva milanista si è astenuta dal sostenere la squadra:

Sulla situazione Pioli

"La viviamo chi più chi meno vicino a lui. Sappiamo che è stato sempre il nostro parafulmine, anche quando meritavamo più critiche noi di lui. La squadra sta col mister in tutto per tutto, forse c'è troppa critica verso questo allenatore per dove ha preso questo Milan e per dove l'ha portato. Ma il calcio è così, si scorda troppo presto ciò che è stato fatto il giorno prima. Ci sta, il mister su questo è una spugna, non lo dà a vedere anche se chi lo conosce bene sa quanto soffre per il Milan".

Milan che è mancato di personalità?

"Non è che ti manca la personalità. Ci sono tanti ragazzi giovani che sono migliorati tantissimo in questi anni, ovvio che ci siano stati dei passi falsi ma si fanno di squadra, come le vittorie. Non c'è un errore singolo ma di squadra e io ho sempre pensato che il gruppo sia la base delle vittorie e continuo a pensarla così".