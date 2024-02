Bennacer a DAZN: "Bella dimostrazione di spirito. Inter-Juve di domani? Non ci cambia niente"

vedi letture

Ismael Bennacer ha parlato a DAZN dopo il fischio finale di Frosinone-Milan 2-3. Le sue dichiarazioni:

Vincere in questo modo… Quanta fame ha questo gruppo? “Abbiamo dimostrato un bello spirito, non abbiamo mollato fino alla fine. Ci dà fiducia per il nostro percorso”.

Perché questo gruppo è così speciale? “Per essere uniti sul campo dobbiamo essere uniti anche fuori dal campo. Fare una cena ed essere fuori insieme ci fa bene. L’abbiamo voluto noi”.

Come ti senti? “Bene, sono contento di essere qui con la squadra. Voglio aiutare come posso, ho fame. Spero di dare una mano alla squadra”.

Domani con che spirito vedrete Inter-Juve? “Come una partita normale. Noi vogliamo vincere sempre, il risultato di domani non cambia niente. Noi avremo sempre lo stesso spirito e voglia”.