Bennacer saluta: "Nulla potrà mai cancellare questi ricordi né il legame che mi unisce a questo club"

Nell'ultimo giorno di mercato Ismael Bennacer è passato al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, in un'operazione totale da cica 15 milioni di euro. Il centrocampista algerino si è affidato ai suoi social per salutare il Milan ed i suoi tifosi con un lungo messaggio che riportiamo qui di seguito:

"Cari tifosi del Milan, Non avrei mai immaginato di dover scrivere queste parole, ma oggi mi aspetta una nuova tappa. Questo club e questa città hanno segnato una parte importante della mia carriera e della mia vita, e non posso che ringraziarvi per tutto ciò che ho vissuto qui. Per più di cinque anni, ho dato tutto per questa maglia, indossata con orgoglio e passione, al fianco di compagni straordinari e con il sostegno di tifosi eccezionali.

Voglio esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che ho avuto il privilegio di incontrare: i miei compagni di squadra, gli staff, i dipendenti del club e tutte le persone che hanno reso questa avventura così speciale. E soprattutto voi, tifosi, per la vostra passione, il vostro amore incondizionato e unico che rende il Milan un club diverso da tutti gli altri.

Un ringraziamento speciale anche a tutti i giornalisti e alle numerose pagine di tifosi sui social, che seguono e raccontano con passione la vita del club giorno dopo giorno e che mi hanno sempre sostenuto. Ogni momento vissuto in campo, ogni emozione condivisa con voi, rimarrà per sempre nel mio cuore. Nulla potrà mai cancellare questi ricordi né il legame che mi unisce a questo club.

Non mi è mai piaciuto parlare di addii, soprattutto quando il legame è così forte. Non si sa mai cosa ci riserva il futuro, ma una cosa è certa: il mio attaccamento al Milan resterà intatto. Forza Milan".