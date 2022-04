Biasin: "Milan, Pioli è una certezza. Ottima la gestione di Tonali"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Biasin nel suo editoriale pubblicato oggi su TMW, ha parlato anche di Milan dedicandogli un paragrafo. Ecco le parole di Biasin sui rossoneri: “Certezze. La prima certezza riguarda Pioli: è più bravo ad allenare che a raccontare le storie della savana, ma solo perché ad allenare è bravissimo, ci mancherebbe. Il suo Milan è ancora lassù e, francamente, a inizio stagione non l’avrebbe detto (quasi) nessuno. Contro la Lazio, il Diavolo, ci ha messo tutto: il gioco, le palle, la voglia estrema di crederci fino in fondo. La seconda certezza riguarda sempre Pioli: con Tonali è stato perfetto, una sorta di “papà sportivo”. Lo ha aspettato, protetto, lanciato e rilanciato. E quello ha risposto. Ecco, la terza certezza è che Tonali è il vero “volto” dei rossoneri, quello del 21enne che un anno fa veniva indicato dai più come un mezzo bidone, pareva timidino e, alla fine, ha stravinto la sua scommessa, tra l’altro costata tutti i quattrini che ha deciso di lasciare sul piatto pur di restare in rossonero: bravissimo”.