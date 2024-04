TMW - Il Milan continua a lavorare per il rinnovo di Simic. Due club di Premier interessati

Continuano i contatti fra il Milan e Jan-Carlo Simic per il rinnovo contrattuale. Il difensore serbo ha iniziato il suo percorso in prima squadra negli scorsi mesi, anche se nell'ultimo periodo è tornato in Primavera. Le ottime prestazioni quando chiamato in causa hanno fatto accelerare la trattativa per un prolungamento (oltre all'attuale scadenza del 2025, con miglioramento contrattuale) e c'è ottimismo per arrivare a un accordo.

Sul difensore c'è da tempo l'interesse da parte di alcuni club di Premier League. In particolare Bournemouth e Fulham hanno chiesto informazioni nel corso dei mesi, ma la sensazione è che ci potrà essere un accordo con il Milan per poi, eventualmente, scegliere la prossima mossa. Simic è stato protagonista sia nella semifinale di Youth League vinta contro il Porto ai rigori, sia nella finale poi persa per 3-0 contro l'Olympiakos.