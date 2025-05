Walker ancora out, a destra il favorito è sempre Jimenez

A cinque giorni dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna, partita in programma il 14 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico, il terzino inglese rossonero Kyle Walker probabilmente si aspettava di partire da titolare l'antipasto di campionato che si giocherà questa sera a San Siro sempre contro i rossoblù, specialmente dopo che è partito dalla panchina nelle ultime occasioni dopo il suo rientro dall'infortunio al gomito. E invece, con ogni probabilità, non sarà così.

La Gazzetta dello Sport questa mattina sottolinea come Walker probabilmente non si aspettasse di venire al Milan ed essere una seconda scelta. Invece, anche per questa sera, il favorito per la fascia destra è Alex Jimenez che ha dimostrato di valere una maglia da titolare con il Diavolo nonostante la giovanissima età e nonostante la poca esperienza, specialmente rispetto a un giocatore con il curriculum che può vantare uno come Kyle Walker. Sulla fascia opposta confermato Theo Hernandez.