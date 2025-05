Ordine: "Guadagna qualche punto l'eventuale conferma di Conceiçao"

Dal momento della qualificazione dell'Inter in finale di Champions League, sono partiti in maniera massiccia i confronti del modello interista con quello del Milan che stanno producendo risultati ben diversi come testimonia benissimo il campo, unico giudice inappellabile che rende conto del rendimento di una squadra. Su questo tema si innesta l'articolo di commento che oggi il giornalista vicino alle cose rossonere Franco Ordine ha scritto sulle colonne del Corriere dello Sport. Un estratto del suo punto di vista.

Le parole di Franco Ordine: "Il club nel frattempo è sempre alla ricerca della figura promessa (da Furlani e Moncada, ripetutamente), cioè di un ds che -qualora dovesse arrivare- lo farebbe non proprio a tempo scaduto ma quando sarà scolpito il risultato finale della stagione e diventerà decisivo lo snodo riferito al destino della panchina. Su questo tema, mentre si disperdono nei rivoli delle indiscrezioni di calcio-mercato le voci dell’arrivo di un nuovo inquilino a Milanello, guadagna qualche punto l’opzione riferita all’eventuale conferma di Sergio Conceiçao intento, nell’occasione, a chiedere e ottenere al suo gruppo col quale sembra in perfetta sintonia, una chiusura del torneo con il massimo dei punti a disposizione".