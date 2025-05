Ordine: "Il successo del format Inter si abbatte tipo boomerang sulla sagoma del Milan"

Dal momento della qualificazione dell'Inter in finale di Champions League, sono partiti in maniera massiccia i confronti del modello interista con quello del Milan che stanno producendo risultati ben diversi come testimonia benissimo il campo, unico giudice inappellabile che rende conto del rendimento di una squadra. Su questo tema si innesta l'articolo di commento che oggi il giornalista vicino alle cose rossonere Franco Ordine ha scritto sulle colonne del Corriere dello Sport. Un estratto del suo punto di vista.

Scrive Franco Ordine questa mattina: "È un curioso effetto boomerang quello che si registra qui a Milano nelle ore che seguono il magnifico approdo dell’Inter alla finale Champions di Monaco del 31 maggio prossimo. Di là, sponda nerazzurra, i meme, le foto rilanciate sui social e i racconti dei protagonisti, persino l’estasi delle radiocronache producono una ricarica straordinaria dell’umore, della simpatia e del credito dell’Inter formato Marotta- Ausilio-Inzaghi. Di converso nel mondo Milan si moltiplicano i veleni, le critiche acide, i rimorsi (per l’era Maldini) e tornano le minacce di organizzare oceaniche manifestazioni di dissenso a poche ore dalla finale di coppa Italia che invece di medicare le ferite sanguinose, rischia di aumentare il tasso di insoddisfazione collettiva. È come se il successo del format Inter tornasse indietro, tipo appunto boomerang, e si abbattesse sulla sagoma del Milan a cominciare dal management del club"