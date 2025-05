Anche il Bayer Leverkusen piomba su Fabregas: è lui il preferito per sostituire Xabi Alonso

La fumata bianca è arrivata ma il nuovo allenatore si insedierà solo tra qualche settimana. Il 25 maggio, il Real Madrid chiuderà una delle epoche più gloriose della sua storia salutando Carlo Ancelotti, i cui successi resteranno nei libri di storia del calcio. Quindici titoli, nessuno come lui. Il 25 maggio saluterà dunque il Real Madrid e darà inizio a una nuova era, che sarà sotto la guida di Xabi Alonso.

E così in casa Bayer Leverkusen si aprirà il grande tema: come sostituire l'allenatore capace di portare le Aspirine a vincere la Bundesliga? La ricerca del suo successore è un affare in pieno svolgimento. Negli ultimi giorni sono stati accostati vari nomi, da Erik ten Hag ad Alvaro Arbeloa, fino ad arrivare a Xavi Hernandez.

Ma, stando a quanto riportato da Sky Deutschland, è un altro il nome in pole position e riguarda la Serie A. Si tratta di Cesc Fabregas, che rimane uno dei candidati preferiti dal club tedesco. L'allenatore spagnolo è il deus ex machina del Como, ma non è detto che una chiamata così importante non possa portarlo lontano dal Lago.