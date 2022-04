Blessin sul gol di Messias: "Mi pareva fosse in fuorigioco"

MilanNews.it

A margine della sconfitta contro il Milan, il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni del canale ufficiale rossoblù. Di seguito le sue dichiarazioni.

Qual è il suo pensiero sulla partita di ieri sera?

"È stata una buona partita: abbiamo tenuto bene il campo, senza concedere molte occasioni all'avversario. Hanno trovato il gol alla prima occasione, e in quella circostanza non ci siamo comportati bene tatticamente. Per il resto abbiamo vinto diversi duelli, avremmo dovuto essere più puliti nelle nostre transizioni offensive. Quando hai un'occasione contro una squadra come il Milan, che in casa è molto forte, devi cercare di essere più lucido. Dispiace sempre commentare una sconfitta, ma la prestazione nel complesso è stata buona. Il loro secondo gol mi pareva fosse in fuorigioco, ma dobbiamo accettare questo risultato. Speriamo di ripetere questa prestazione contro il Cagliari".