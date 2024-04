Bocci sul CorSera: "Pioli ha il destino segnato, ma quella di stasera è l’ultima occasione per lasciare il segno"

Con fondo a firma di Alessandro Bocci, il Corriere della Sera ha inquadrato così il derby tra Milan e Inter in programma questa sera alle 20.45: "È un derby quasi mistico, carico di tensioni e emozioni perché, per la prima volta nella storia, è arbitro dello scudetto. Intendiamoci, la corsa è finita da un pezzo, l’Inter ha già vinto, ma centrare il traguardo proprio contro il Milan sarebbe una goduria. Per Inzaghi anche una rivincita visto che due anni fa, proprio con i rossoneri, ha gettato via il campionato e rischiato la panchina".

Sui rossoneri: "Pioli ha il destino segnato, ma lo stesso molto da perdere. Quella di stasera è l’ultima occasione per lasciare il segno, rinviare la festa della squadra per cui da piccolo faceva il tifo, soprattutto sperare nell’indulgenza della parte più viscerale del tifo che da mesi ne pretende l’esonero. Stefano, nei quasi 5 anni trascorsi a Milano, è stato capace di risorgere più di una volta e tanti fantasmi li ha scacciati. Stavolta, però, la montagna è troppo alta da scalare. E ci tiene da morire a chiudere in bellezza e interrompere la serie di 5 sconfitte consecutive, un marchio che gli resterà appiccicato chissà per quanto tempo".

Sui nerazzurri: "Nel derby anche dell’assurdo, l’Inter ha un solo risultato e il Milan due. Una notte bellissima ci attende. L’ingorda capolista, che in campionato ha perso solo una partita a settembre e nel 2024 ne ha vinte 11 su 13, si avvicina alla notte della verità con il ruolo di favorita a patto che abbandoni la comprensibile superficialità con cui ha affrontato le ultime, quasi inutili, partite e ritrovi la ferocia dei giorni migliori, abbinata alla qualità intatta dei suoi interpreti. Riattaccare la spina a comando non è sempre facile. Ma la leggerezza aiuta".