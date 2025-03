Bollettino Milan, ad oggi solo un giocatore infortunato tra i rossoneri

Questa la lista dei giocatori attualmente infortunati ed indisponibili del Milan. Ad oggi buone notizie per Sergio Conceiçao. Infatti, solo il terzino brasiliano Emerson Royal figura tra i giocatori indisponibili.

Conceiçao ha recuperato sia Florenzi che Loftus-Cheek, con l'inglese che settimana scorsa è tornato ad allenarsi in gruppo 61 giorni dopo l'ultima volta, giocando anche uno spezzone di gara contro il Como.

Infortunati Milan

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro.

IL TABELLINO

MILAN-COMO 2-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández (1'st Jiménez); Musah (7'st João Félix), Bondo (1'st Fofana); Pulisic, Reijnders, Leão (33'st Loftus-Cheek); Gimenez (23'st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Pavlović, Terracciano, Tomori; Chukwueze, Jović, Sottil. All.: Conceição.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Goldaniga, Kempf (1'st Dossena, 18'st van der Brempt), Valle; Caqueret (18'st Perrone), Da Cunha (36'st Alli); Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone (27'st Douvikas). A disp.: Reina; Iovine, Jack, Moreno, Vojvoda; Engelhardt, Sergi Roberto; Fadera, Gabrielloni, Ikoné. All.: Fàbregas.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Gol: 33' Da Cunha (C), 8'st Pulisic (M), 30'st Reijnders (M).

Ammoniti: 10' Bondo (M), 3'st Musah (M), 23'st Perrone (C), 34'st Strefezza (C), 34'st Jiménez (M), 37'st Conceição (M).

Espulsi: 46'st Alli (C), 48'st Fàbregas (C).