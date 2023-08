Bologna, domani amichevole contro l'AZ: Posch, Orsolini e Barrow sono rimasti ad allenarsi nel centro sportivo rossoblu

La squadra ha continuato stamattina la preparazione all’amichevole di domani: per i rossoblù esercitazioni tecnico-tattiche con partitella a campo ridotto. Allenamento a Bologna per Stefan Posch, Riccardo Orsolini e Musa Barrow.

Proprio il Bologna sarà la prima avversaria del Milan in campionato: i rossoblu, infatti, ospiteranno la squadra allenata da Stefano Pioli per la prima giornata di campionato. La gara andrà in scena lunedì 21 agosto alle 20.45.