Probabile formazione Milan: come giocherà Allegri con gli acquisti ad oggi

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Jimenez Gabbia Pavlovic Theo

Loftus-Cheek Fofana Musah

Pulisic Gimenez Leao

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Vanderson Leoni Pavlovic Zinchenko

Fofana Modric (Javi Guerra) Xhaka

Pulisic Gimenez Leao

LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN

Granit Xhaka è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan: il Milan sta aumentando i contatti con il Bayer Leverkusen, in modo da convincere i tedeschi a cedere il centrocampista per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro; non sarà facile, soprattutto dopo le cessioni vip di Xabi Alonso, Tah, Wirtz e Frimpong. Dalla parte del Milan c'è l'ok dello svizzero, con cui il club rossonero ha già raggiunto una intesa di massima.

Non solo Modric, non solo Xhaka, non solo esperienza. Il Milan cerca altri giovani e l'obiettivo numero uno è Javi Guerra. Il centrocampista centrale classe 2003 in forza al Valencia farebbe al caso del Milan, che intende prelevarlo e formarlo per farlo maturare adeguatamente per l'impatto in Serie A e domare un palcoscenico come San Siro.

Ma servirà vincere la resistenza del club spagnolo che solo un anno fa hanno rispedito al mittente 25 milioni di euro offerti dall'Atletico Madrid. Valutazione invariata a distanza di 12 mesi ma che potrebbe innalzarsi se il giocatore firmasse il rinnovo di contratto proposto. Il Valencia spinge e c'è un motivo alla radice: il 30% che spetta al Villarreal per la cessione di Javi Guerra. Secondo quanto riportato dalla Spagna, la richiesta del club spagnolo si aggira sui 28 milioni di euro. Il Milan, per ora, è fermo a 20, bonus compresi. Si dovrà aumentare la proposta per portarlo a Milano.