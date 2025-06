Mondiale per Club, Real Madrid-Pachuca 3-1: Modric dentro al 60'

Se il Real Madrid sbaglia una partita in una competizione da dentro o fuori, difficilmente sbaglia anche la successiva. Una regola che i Blancos hanno fatto valere anche al Mondiale per Club, in occasione del match vinto per 3-1 in serata contro il Pachuca e valido per la fase a gironi della rassegna iridata.

Per la verità, le cose per la squadra di Xabi Alonso non erano iniziate proprio nel migliore dei modi: al settimo minuto, infatti, Asencio rimedia un rosso diretto e lascia i suoi in inferiorità numerica. Potrebbe dunque essere un’occasione d’oro per i messicani, che invece vengono travolti dalla furia madridista: Real, infatti, avanti 2-0 a fine primo tempo grazie ai gol segnati da Belligham e Guler rispettivamente al 35’ e al 43’.

La ripresa è di gestione per la compagine spagnola, che non corre grossi pericoli nonostante l'uomo in meno e a 20 minuti dalla fine realizza anche la terza rete con Valverde. Montiel poi firma il gol della bandiera. Alla fine, il Real può festeggiare la sua prima vittoria al Mondiale per Club. Riscattato, dunque, il pareggio per 1-1 all’esordio contro l’Al Hilal dell’ex interista Simone Inzaghi. Blancos dunque a 4 punti e quindi ben avviati per il passaggio del turno, mentre il Pachuca è sul fondo della classifica del Gruppo H a quota 0. Il futuro rossonero Luka Modric è entrato in campo nella ripresa al 60' al posto di Guler.