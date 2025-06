Napoli, Okafor e Billing non verranno riscattati. Lo svizzero torna al Milan

Ci sono due campioni d'Italia che ancora per qualche giorno potranno fregiarsi di essere calciatori del Napoli tricolore per la quarta volta nella sua storia, prima di dover fare le valigie e lasciare il capoluogo campano per tornare alle rispettive squadre da cui sono stati prelevati in prestito con diritto di riscatto. Entrambi, tra le altre cose, sono arrivati a Napoli nella campagna di trasferimenti di gennaio.

In questi giorni di apertura della speciale finestra per esercitare i diritti di riscatto (dal 22 al 24 giugno, posticipata dopo il rinvio del playout tra Sampdoria e Salernitana) anche il Napoli è chiamato a sbrogliare due situazioni di 'stallo', anche se in tal senso la dirigenza dei campioni d'Italia sembra avere le idee ben chiare e queste portano a un addio. Il centrocampista Philip Billing ha segnato un gol pesante nell'economia dello Scudetto, quello del pareggio contro l'Inter al ritorno, ma questo non gli basterà per essere confermato a 10 milioni di euro dal Bournemouth. Impatto molto meno minore ma stesso destino per Noah Okafor: arrivato per dare un'opzione in più all'attacco di Conte e una parvenza di sostituzione per Kvaratskhelia, lo svizzero torna ora al Milan.

