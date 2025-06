Beltrame: "Camarda non è un giocatore di Lega Pro, negli spezzoni di Serie A ha fatto meglio"

Stefano Beltrame, trequartista del Masfut, ospite del Centrocampo Podcast parla di Francesco Camarda e della gestione dei giovani in Italia. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi viene in mente Camarda. Ne parlano tutti come uno dei talenti più grandi che abbiamo in Italia, ma quest’anno purtroppo ha fatto un po’ di fatica in Lega Pro (Serie C, ndr) col Milan Futuro. Perché secondo me Camarda non è un giocatore da Lega Pro. Per assurdo in Serie A quegli spezzoni che ha fatto li ha fatti meglio che in Lega Pro.

Perché un giocatore forte messo in un contesto con altri giocatori forti fa meno fatica perché lui, un attaccante puro molto bravo tecnicamente, quando fai il movimento giusto e il pallone ti arriva è più bello, no? Fai meno fatica. Quindi secondo me Camarda poteva essere gestito in un’altra maniera, però vediamo fuori dall’Italia ci sono altri giovanissimi che essendo fenomeni, premettiamo che uno come Yamal è un fenomeno e gioca nel Barcellona da quando ha 16 anni, gli viene dato anche modo di esserlo. Magari sbaglio, ho il mio pensiero: Yamal in Serie A non era Yamal".