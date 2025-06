Calamai: "Kean non ha chiuso totalmente la porta al Milan. Ha bocciato arabi e Napoli"

Tra le suggestioni del calciomercato rossonero, una delle più recenti è la pista che porta a Moise Kean, centravanti della Fiorentina che, quest'anno in Viola, è esploso definitivamente dopo tanti anni caratterizzati dalla discontinuità. Il collegamento con Massimiliano Allegri, che lo ha cresciuto alla Juventus, è immediato ma la trattativa non è così semplice, anche perché il centravanti italiano per la prima metà di luglio ha una clausola da oltre 50 milioni di euro e successivamente la Fiorentina non chiederà tanto meno.

Di questa situazione ha parlato il giornalista Luca Calamai nel suo consueto Editoriale del lunedì su Tuttomercatoweb.com: "I primi quindici giorni di luglio saranno decisivi anche per il futuro di Kean. La stella dell’ultimo campionato sogna l’Arsenal (ma non è tra gli obiettivi del club londinese almeno per il momento) e ha bocciato Sceicchi e Napoli. Kean, invece, non ha chiuso totalmente la porta al Milan. Allegri è stato il tecnico che lo ha fatto debuttare in Serie A e che un anno fa lo lasciato ai margini della squadra. Nello staff di Allegri c’é però una figura che nel tempo aveva creato un buon rapporto con Kean, parlo di Marco Land ucci. Potrebbe essere lui il mediatore per convincere Moise a tornare a lavorare con “Acciuga”. Vedremo".