Bologna, il direttore sportivo Di Vaio prolunga fino al 2027

(ANSA) - BOLOGNA, 25 APR - Il Bologna ha prolungato il contratto del direttore sportivo Marco Di Vaio fino al 30 giugno 2027. "Sono felice di annunciare il rinnovo", dice il presidente Joey Saputo, all'indomani della qualificazione per la finale di Coppa Italia. "Conosco Marco dal 2012, quando lo incontrai per proporgli di venire a giocare a Montreal. L'ho conosciuto come calciatore e poi, qui a Bologna, come dirigente. Negli anni l'ho visto crescere e affinare le sue capacità professionali: nelle ultime stagioni, lavorando al fianco del responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori, ha contribuito alla crescita della squadra e alla valorizzazione della nostra rosa. Credo fermamente che sia giusto assicurare continuità a questo progetto tecnico", aggiunge il presidente.

"Marco è con noi dall'inizio di questo progetto sportivo", continua l'amministratore delegato Claudio Fenucci. "Ha visto crescere il club e ha perfezionato negli anni la sua professionalità. Il lavoro che sta portando avanti ora nell'area tecnica guidata da Giovanni Sartori merita continuità anche alla luce dei risultati e della crescita della squadra. Questo rinnovo mi fa molto piacere anche dal punto vista umano, visto il rapporto personale che si è creato in questi anni". "Questo era per me un obiettivo e un forte desiderio, per proseguire un percorso che ci sta dando grandi soddisfazioni e con ancora tanti traguardi da inseguire in questa stagione e in quelle che verranno", dice Di Vaio. (ANSA).