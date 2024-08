Bologna, il portiere Ravaglia sui sorteggi di Champions: "Vogliamo il Real Madrid"

In merito ai prossimi e imminenti sorteggi di Champions League, il portiere del Bologna Federico Ravaglia ha parlato a Sky Sport in vista della seconda di campionato contro il Napoli, soffermandosi per l'appunto anche alla prossime avventurare del Bologna in Europa.

I ricordi della sfida di Napoli dello scorso anno scorso?

"E' stata una giornata fantastica, sapevamo che con quella partita avremmo avuto la conferma della Champions. Le cose sono andate come meglio non potevano, dal rigore parato al risultato finale. Una giornata indimenticabile così come la successiva quando ci siamo trovati a Casteldebole per guardare Atalanta-Roma con la gioia al fischio finale".

I sorteggi di Champions?

"Il sogno di tutti è quello di affrontare il Real Madrid, anche i tifosi. Penso che il 29 per il sorteggi oci troveremo tutti per seguirlo, siamo felici di partecipare alla Champions e siamo consapevoli di essercela meritata".