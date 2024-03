Borghi: "Al tifoso milanista è pesato tantissimo perdere 5 derby di fila. Pioli ha avuto responsabilità"

"Sapete quello che pesa veramente nell'ambiente e nell'animo del tifoso milanista? Sono i derby persi contro l'Inter, 5 di fila e in quel modo, è quello che ha pesato tantissimo in questo ultimo anno e mezzo. Il derby di Milano è strano, non c'è una rivalità di pancia che c'è a Roma o di classe come a Torino. A Milano esiste un confronto profondamente borghese tra le due squadre, e quindi Pioli ha avuto responsabilità e può aver anche costruito tanti crediti ma se hai questo neo del derby perso, difficilmente lo cancelli, a meno che tu non stravinca il prossimo incontro".

Intervenuto all'interno del podcast Taconazo, di Cronache di Spogliatoio, questo è stato l'interessante commento del noto giornalista e opinionista sportivo, Stefano Borghi, in merito a quello che può essere il probabile pensiero negativo del tifoso milanista nei confronti di Stefano Pioli, in particolare per quanto riguarda la rivalità con l'Inter e i troppi derby persi nella passata stagione.