Borghi: "Convinto che una crescita del Milan passi dalla stabilizzazione di Paquetà"

Stefano Borghi, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato di Lucas Paquetà: "Sono un suo estimatore, sono convinto che una crescita del Milan debba per forza passare da una stabilizzazione dell'ex Flamengo. Al momento però è poco continuo, ha delle fiammate, ma il fatto di essere sempre il primo cambio non gli dà quella fiducia necessaria per poter essere un valore stabile".