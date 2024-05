Serie A, il Napoli si fa beffare all'ultimo minuto dall'Udinese: la gara termina così 1-1

Il risultato è lo stesso dell'anno scorso, ma questa volta non sarà scudetto per il Napoli che anzi, si ferma e pareggia 1-1 contro l'Udinese. Nel posticipo del lunedì sera valevole per la 35^esima giornata di Serie A 2023\2024 gli azzurri si fanno raggiungere dall'Udinese nei minuti di recupero grazie alla rete, preziosa per i ragazzi di mister Fabio Cannavaro in ottica salvezza, segnata da Isaac Success. Per i partenopei aveva trovato la via del gol al 51' della ripresa Victor Osimhen, al 15esimo sigillo in campionato.