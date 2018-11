C. Ronaldo a Sky: "Higuain era nervoso, gli ho detto di non esagerare. Non va punito perché non ha detto niente"

Cristiano Ronaldo è stato intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Juventus: "Sono molto contento, specialmente per la squadra, giocare contro il Milan è molto difficile. Vincere due a zero a Milano è difficile. Il record di punti? Sono molto felice, era importante vincere perché il Napoli ieri aveva vinto. Higuain? Era nervoso, gli ho detto di non esagerare perché rischiava una sanzione più grossa, non va punito perché non ha detto niente".