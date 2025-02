Cafù: "Milan, continua a credere in te stesso. La stagione non è certo finita"

L'ex esterno del Milan Marcos Cafu ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della formazione rossonera: "Continuare a credere in loro stessi e lottare per gli obiettivi che sono rimasti - ha esordito l'ex difensore della formazione rossonera -. La stagione non è certo finita. Direi che è stata una brutta botta perché il Milan poteva e doveva passare il turno. Ciò premesso, siamo a fine febbraio e nei prossimi tre mesi ci saranno ancora tante gare importanti da disputare.

Cosa è successo martedì nella testa di Theo? Continuare a parlare dell’eliminazione dall’Europa adesso non serve - ha proseguito il brasiliano -. La Champions 2024-25 non è più un obiettivo, ma di traguardi ce ne sono altri. Contro il Feyenoord bisognava passare, siamo tutti d’accordo. Però ormai non c’è più niente da fare e andare alla ricerca di colpevoli non serve.

Cosa consiglio? Contro il Torino c’è un match tosto da giocare e da vincere per continuare il cammino positivo delle ultime settimane in campionato. In casa dei granata sarà dura perché la loro è una buona squadra - ha concluso Cafù - ma il Milan deve giocare come sa. E soprattutto non guardarsi più alle spalle. Il passato non conta".