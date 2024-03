Calabria: "Terzino? Mi ha spostato mister Inzaghi: mi ha aiutato"

L'ultima pausa per le nazionali è andata ufficialmente in archivio. Ora il focus può tornare sul calcio dei club con il Milan che nei prossimi due mesi si giocherà tantissimo del proprio futuro. In particolare i rossoneri saranno impegnati in campionato per mantenere il secondo posto, davanti alla Juventus, e soprattutto in Europa League dove si giocheranno presto i quarti di finale contro la Roma. Di questo ma anche di tanto altro ha parlato Davide Calabria nell'intervista concessa a Radio Serie A, registrata durante la sosta e andata in onda sui canali ufficiali dell'emittente questa mattina.

Le parole del capitano rossonero sul cambio di ruolo in Primavera: "Sono cresciuto nella squadra di paese e ho cominciato a giocare a 5 anni con gli amici. Giocavo ovunque, a scuola e dopo. Sono partito come centrocampista, a cinque e poi sette. Ero più bravino in mezzo al campo e mi è sempre piaciuto stare in mezzo al campo, anche oggi.Facevo la mezzala in un centrocampo a tre, non giocavo molto nei primi anni: non ero troppo grosso fisicamente. A 14 anni con mister Inzaghi che, anche per necessità, mi ha spostato terzino sinistro e poi sono rimasto a destra e non mi sono spostato. Mi ha anche aiutato a usare il mancino: utile come percorso di crescita. Credo che l'essere più diligente dal punto di vista tattico è anche per l'aver fatto più ruoli a quell'età"