Calcio di Pioli troppo intenso per tre partite a settimana? Il tecnico: "Non credo sia così intenso..."

Calcio troppo intenso per le tre partite a settimana? È stata questa una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli alla vigilia di Atalanta-Milan: "Il nostro calcio ha radici profonde. Non credo sia così intenso da non poter reggere le tre partite a settimana. Obiettivo era essere competitivi in campionato e in Europa, quindi cercheremo di raggiungerlo con le nostre idee".

Le parole di Pioli sulla stagione in corso

"Mancano ancora troppe partite per fare delle classifiche definitive, ma è chiaro che non possa mancare la continuità dei risultati ed è quello che stiamo cercando, è il nostro grande obiettivo. Domani un'altra grande opportunità. Obiettivo minimo arrivare fra le prime quattro, ma noi vogliamo fare qualcosa di più".