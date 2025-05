Camarda non può giocare con Milan Futuro: sarà convocato per Milan-Bologna

Domani sera il Milan sarà impegnato a San Siro contro il Bologna nell'anticipo della 36^ giornata di Serie A. La squadra rossonera si presenterà a questa partita con cinque assenze: non saranno infatti a disposizione Youssouf Fofana, che verrà preservato per la finale di Coppa Italia di mercoledì, gli infortunati Riccardo Sottil e Warren Bondo, lo squalificato Rafael Leao e anche Emerson Royal, appena tornato a lavorare in gruppo dopo un lungo infortunio e dunque ancora lontano dalla forma migliore.

Come riporta Sky, tutti gli altri giocatori, che si sono allenati questi mattina a Milanello, saranno regolarmente a disposizione di Sergio Conceiçao, compreso Francesco Camarda che farà parte anche lui della lista dei convocati rossoneri. Da capire che formazione metterà in campo dal primo minuto il tecnico rossonero che potrebbe fare un po' di turnover in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma mercoledì 14 maggio.