Capitolo rinnovo, Pioli: "Come nei matrimoni, c'è solo da rinnovare le promesse"

Milan e Pioli ancora insieme, a breve verrà rinnovato il contratto del tecnico rossonero (qui la nostra anticipazione). Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino, l'allenatore del Milan fa il punto sulla situazione: "Come nei matrimoni c'è solo da rinnovare le promesse, poi non so se sarà tra un mese o due, non sarà un problema. Ci conosciamo sempre meglio e abbiamo tante sfide da affrontare insieme".