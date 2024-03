CF - Blue Skye sconfitta ancora in tribunale da Elliott: tre su tre in Italia con condanna al pagamento delle spese legali

Ancora un capitolo nella "saga" giudiziaria tra Elliott e Blue Skye, ancora una vittoria del fondo statunitense che fino all'agosto 2022 ha detenuto le quote di maggioranza dell'AC Milan. Lo riporta Calcio&Finanza (qui l'articolo), raccontando come ieri mattina "il Tribunale Civile di Milano ha respinto la terza e ultima vertenza avviata dalla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo contro il fondo statunitense in Italia, facendo salire a tre su tre i casi persi da BlueSkye nel nostro Paese, con condanna al pagamento delle spese legali".

Questa sconfitta si aggiunge ad una lista piuttosto importante: ad oggi Blue Skye, che era socio di Elliott (4,27%) in Project RedBlack, controllante al 100% di Rossoneri Sport Investment, a sua volta controllante dell'AC Milan, non ha avuto ragione in nessuna delle cause avviate in Lussemburgo e arrivate a conclusione. Elliott ha commentato come "frivoli e vessatori" gli 11 contenziosi avviati in Lussembrugo, Italia e USA da parte di Blue Skye. C&F inoltre aggiunge che "proprio da uno di questi esposti ha preso il via l’indagine della Procura di Milano sulla cessione del Milan".

In tempi brevi, ricorda Calcio&Finanza, "è attesa invece la prima udienza della accusa penale privata (chiamata “citation directe” in Lussemburgo) avviata da Elliott contro Blue Skye a settembre 2023. Con questo atto il fondo statunitense ha accusato Blue Skye Financial Partners e i suoi rappresentanti di reati tra cui ricatto, estorsione e false dichiarazioni fraudolente a sostegno delle sue azioni legali contro la vendita del Milan".