Champions 2024/24, quali le avversarie del Milan? La proiezione a oggi

Siamo alle semifinali di Champions League 2023/24 ma possiamo già iniziare a proiettarci sulla prossima stagione. Si entra nell'ultima fase di quasi tutti i tornei europei e a oggi queste sarebbero le qualificate al massimo torneo continentale 2024/25.

Torneo che dalla prossima edizione cambierà format: addio fase a gironi e allargamento a 36 squadre. Ci sarà un torneo unico, con le partecipanti che avranno un minimo garantito di 8 partite. Non sarà solo il campionato a determinare le qualificate, ma anche il cammino di ogni singola federazione in questa stagione di coppe europee. Al termine di essa le migliori due avranno una qualificata in più e allo stato attuale delle cose sono Italia e Germania. Questa è la proiezione del prossimo torneo a oggi:



LEAGUE STAGE

Campioni Champions League 2023/24

Campioni Europa League 2023/24

Arsenal (Inghilterra)

Liverpool (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Aston Villa (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Girona (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Bayer Leverkusen (Germania)

Bayern Monaco (Germania)

Stoccarda (Germania)

Lipsia (Germania)

Inter (Italia)

Juventus (Italia)

Milan (Italia)

Bologna (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Brest (Francia)

Monaco (Francia)

PSV Eindhoven (Olanda)

Feyenoord (Olanda)

Sporting CP (Portogallo)

Anderlecht (Belgio)

Celtic (Scozia)

Salisburgo (Austria)

Posto extra grazie al ranking

Borussia Dortmund (Germania)

Roma (Italia)

PLAYOFF

Champions Path

Stella Rossa (Serbia)

Galatasaray (Turchia)

Young Boys (Svizzera)

Shakhtar (Ucraina)

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

League Path

Lille (Francia)

Twente (Olanda)

Benfica (Portogallo)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

Rangers (Scozia)

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE



Champions Path

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Brondby (Danimarca)

Rijeka (Croazia)

AEK Atene (Grecia)

Maccabi Tel Aviv (Israele)

APOEL (Cipro)

Malmo (Svezia)

Jagiellonia (Polonia)

League Path



Sturm Graz (Austria)

Partizan (Serbia)

Fenerbahçe (Turchia)

Lugano (Svizzera)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Ferencvaros (Ungheria)

FCSB (Romania)

Ludogorets (Bulgaria)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

Qarabag (Azerbaigian)

Ordabasy (Kazakistan)

Celje (Slovenia)

Petrocub (Moldavia)

Ballkani (Kosovo)

RFS (Lettonia)

Shamrock Rovers (Irlanda)

HJK (Finlandia)

Panevezys (Lituania)

Noah (Armenia)

Dinamo Minsk (Bielorussia)

Borac Banja Luka (Bosnia Erzegovina)

Differdange (Lussemburgo)

KI (Far Oer)

Larne (Irlanda del Nord)

Hamrun Spartans (Malta)

Dinamo Batumi (Georgia)

Flora (Estonia)

Vikingur (Islanda)

Egnatia (Albania)

The New Saints (Galles)

Lincoln Red Imps (Gibilterra)

Struga (Macedonia del Nord)

UE Santa Coloma (Andorra)

Decic (Montenegro)

Virtus (San Marino)