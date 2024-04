Chukwueze titolare contro la Roma giovedì? Gentile: "Fosse per me si. Sta benissimo"

Durante l'edizione serale di 'Campo Aperto Domenica' andato in onda su SkySport 24, Riccardo Gentile è intervenuto sui più importanti temi d'attualità in casa Milan in vista dell'importante ritorno di Europa League di giovedì sera contro la Roma, partita nella quale lui farebbe affidamento su Samuel Chukwueze. Queste le sue dichiarazioni.

"Chukwueze sta benissimo. Chukwueze è nel suo miglior momento da quando è al Milan dopo un primo periodo un po' in sordina. Adesso salta l'uomo quasi sempre, uno che oggi (ieri ndr) fa due gol e glieli annullano perché aveva mezza spalla in fuorigioco. E' stato anche molto sfortunato. Però è assolutamente in grande forma e quindi si, fossi io lo farei partire titolare. Poi ci sono secondo me altre considerazioni da fare. Io non andrei subito su Pioli: il Milan è una squadra che ha la classifica che deve avere, perde in casa con la Roma, che in queste partite non è assolutamente facile da affrontare. La sconfitta del Milan non deve essere accolta come un qualcosa di incredibile, almeno a mio avviso, detto che poi è assultamente ribaltabile la situazione. La qualificazione è assolutamente in piedi".