Cisse convocato in Nazionale da Mancini? Alpha risponde così
Una serata da sogno e da giocatore di caratura importante, internazionale. E' stato un super Alphadjo Cisse quello visto alla Red Bull Arena contro il Salisburgo nell'ultimo match dei rossoneri in Europa League. Corsa, qualità e quantità, il tutto condito con tre gol da attaccante vero. Il diamante italiano è davvero una piacevole sorpresa per il nuovo Milan di Ruben Amorim. Tre gol, tutti e tre completamente diversi. Nel primo tempo incrocia di testa un assist di Hutchinson, poi di sinistro un'altra bella palla al volo di Bartesaghi. Nella ripresa firma la tripletta a porta vuota su imbeccata di Rabiot. Proprio Cisse ha parlato così ai microfoni su MilanNews.it dopo la partita di iera sera:
UNA TRIPLETTA E UN MESSAGGIO PER MANCINI?
“Quello che succede succede, sono tranquillo. Sono concentrato sul Milan adesso”.
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