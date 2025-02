Clamoroso a Torino! L'Empoli elimina la Juve ai rigori e va in semifinale di Coppa Italia

Clamoroso a Torino! L'Empoli elimina la Juventus ai tiri di rigore e accede alle semifinali di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia. Una vera e propria impresa storica per la squadra toscana, arrivata in un momento complicatissimo della stagione in cui la squadra di D'Aversa fatica a segnare ed è sprofondata al terzultimo posto. Ma questa sera l'Empoli va in vantaggio nel primo tempo con Maleh e per larghi tratti rischia anche il raddoppio. A circa venti minuti dal termine pareggia Thuram.

Il finale di partita vede due squadre stanche che cercano la vittoria ma si devono accontentare dei tiri di rigore che arrivano direttamente dopo i tempi regolamentari. Dal dischetto tradiscono Vlahovic e Yildiz, i più chiacchierati, mentre l'Empoli ne fa 4 su 4 e diventa la 41esima squadra a giocarsi le semifinali di Coppa Italia. I toscani sfideranno il Bologna ad Aprile mentre dall'altra parte del tabellone ci sarà il derby di Milano tra Milan e Inter.