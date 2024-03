Comunicato Newcastle: "Tonali continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club"

Dopo il comunicato dalla Football Association, in merito a un altro scandalo scommesse che coinvolgerebbe ancora una volta Sandro Tonali, accusato di aver continuato anche nel Regno Unito con scommesse illegali, il Newcastle ha emesso un comunicato ufficiale: "Il Newcastle United riconosce un'accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA. Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento".