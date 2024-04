La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Milan mantiene 5 punti sulla Juve

La Lazio di Tudor batte il Verona di Baroni e scavalca provvisoriamente l'Atalanta in classifica, piazzandosi al sesto posto. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa delle restanti gare valide per il 34° turno.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 86

Milan 70**

Juventus 65**

Bologna 62

Roma 58

Lazio 55**

Atalanta 54*

Napoli 49

Fiorentina 47*

Torino 46

Monza 44**

Genoa 39

Lecce 36**

Cagliari 32

Empoli 31

Hellas Verona 31**

Frosinone 31**

Udinese 28

Sassuolo 26

Salernitana 15**

*una partita in meno

**una partita in più