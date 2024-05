Il Como torna in Serie A 21 anni dopo! Cutrone trascinatore dei Lariani

Ieri sera l'ultima giornata di Serie B ha emesso i suoi ultimi verdetti, alcuni definitivi e altri parziali. La notizia è la promozione in Serie A del Como che, pur pareggiando in casa per 1-1 contro il Cosenza, sfrutta la sorprendente sconfitta del Venezia a La Spezia e si guadagna l'accesso diretto alla massima serie in virtù del secondo posto in classifica. I lagunari dovranno invece passare dai playoff: in semifinale c'è già anche la Cremonese, mentre il primo turno mette l'una di fronte all'altra Catanzaro-Brescia e Palermo-Sampdoria. L'altro verdetto è la retrocessione dell'Ascoli in Serie C: i marchigiani si uniscono a Lecco e Feralpi Salò. Il playout metterà di fronte Ternana e Bari.

Il Como diventa così la seconda promossa dopo il Parma: una festa attesa 21 anni che esplosa in città al fischio finale sul campo di Spezia-Venezia. La squadra allenata de facto da Cesc Fabregas è stata protagonista di una grande cavalcata all'interno della quale si è distinto soprattutto Patrick Cutrone. L'ex attaccante del Milan, nativo di Como, ha guidato i Lariani con 14 gol in 32 partite ed è stato uno dei principali artefici del salto di categoria. Al termine della gara Cutrone è scoppiato in lacrime.