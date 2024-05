Il Ct sloveno: "Sesko eccelle sia come punta che in coppia. Ha la maturità di un trentenne"

vedi letture

Il Milan ha gli occhi puntati su Benjamin Sesko. L'attaccante sloveno classe 2003 del Lipsia è da tempo un pupillo della dirigenza rossonera e quest'estate, con il Diavolo che cerca un nuovo centravanti, potrebbe essere il momento giusto per sferrare il colpo definitivo. La Gazzetta dello Sport questa mattina indica Sesko come il principale obiettivo rossonero e poi propone un'intervista al suo Ct della Slovenia, Matjaz Kek. La nazionale parteciperà quest'estate agli Europei 2024 in Germania con il classe 2003 punta di diamante.

Le parole del Ct Kek sul ruolo di Benjamin Sesko in campo: "Meglio come punta o in coppia? Eccelle in entrambi i casi, è un lavoratore ambizioso. Durante le gare di qualificazione (a Euro 2024, ndr) per esempio ha fatto benissimo con Andraz Sporar. Ha 20 anni, ma con la maturità di un trentenne. Da un lato ci sono le sue qualità tecniche innegabili, dall’altro le sue doti umane. L’ha dimostrato ovunque. Sesko è nato in un contesto umile, si è sacrificato molto. Se continua così potrà scrivere una storia bellissima".