Conceição torna nel calcio italiano, stavolta da allenatore, a distanza di 7663 giorni dall’ultima volta

Sérgio Conceição torna, da allenatore, nel calcio italiano a distanza di 7663 giorni dall’ultima volta, da calciatore con la maglia della Lazio in Serie A in quel caso (11 gennaio 2004 contro il Brescia), riporta Opta.

Le parole del nuovo tecnico rossonero dopo la vittoria per 2-1 contro la Juve nella semifinale di Supercoppa: "Abbiamo meritato per il secondo tempo fatto, meritato la presenza in finale. Nel primo tempo ho visto un Milan come qualche settimana fa, con tanti dubbi nei giocatori. Difensivamente, nel pressing, con la palla, lenti nella circolazione. Abbiamo cambiato all’intervallo, abbiamo parlato, ci siamo guardati negli occhi. Dovevano capire cosa fare per vincere questa partita. Dovevano fare quello che avevamo preparato, poi se perdevamo 2-3 a 0 era colpa mia. Ma non abbiamo vinto ancora niente. Ora dobbiamo riposare, avremo un giorno in meno di riposo e questo può essere importante”