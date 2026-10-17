Condò: "Milan-Atalanta ha qualcosa dello spareggio"

Paolo Condò ha espresso il suo parere in merito alle sue aspettative per la sfida di domani a San Siro alle 18 tra Milan e Atalanta

Domani il Milan torna in campo e lo farà a San Siro, dove non gioca da quasi un mese quando sconfisse il Lecce per 3-0. I rossoneri domani alle ore 18 ospiteranno l'Atalanta in occasione della settima giornata del campionato di Serie A Enilive, una partita che vorrebbe dire continuità per entrambe le squadre che, nel corso dell'estate, hanno profondamente cambiato filosofia rispetto alla scorsa stagione. Al commento, sulle colonne del Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò che ha detto la sua su cosa si aspetta dalla sfida tra rossoneri e nerazzurri.

Il giornalista Paolo Condò ha commentato quanto si aspetta di vedere dalla sfida di San Siro, domani, tra Milan e Atalanta: "Scuola tattica. Milan-Atalanta ha qualcosa dello spareggio, perché entrambe sono partite stravolte dal cambio di allenatore (e di scuola tattica) ed entrambe stanno acquistando velocità solo ora. Ma con discrete potenzialità".