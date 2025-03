Condò: "Vedo in Daniel Maldini tante cose ma non le vedo per più di due o tre giocate a partita"

Il giornalista Paolo Condò è intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport 24 per parlare e commentare la partita che l'Italia ha perso contro la Germania concentrandosi in particolare su uno dei problemi principali della squadra allenata dal CT Luciano Spalletti: "All’Italia manca il grande centrocampista offensivo. Manca il Musiala, il Wirtz, il Bellingham, il Dani Olmo. L’Italia ha eccellenti mezzali, come Barella e Tonali".

La soluzione, ancora non pronta, è un ex rossonero: "Quando vedo giocare Daniel Maldini, fa delle cose che mi fanno pensare: se le facesse per 90 minuti e non in maniera estemporanea, quale sarebbe il suo livello? Sarebbe un livello molto elevato. Secondo me Daniel Maldini giocherà la prossima stagione le Coppe e con una stagione intera europea aumenterà il suo livello tecnico. Vedo in lui tante cose ma non le vedo per più di due o tre giocate a partita: i giocatori citati prima ne fanno 15 a partita".